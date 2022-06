Your Loyal Guide in Unique and Inspiring Interior Design Goeds is geopend sinds september 2014. Ben je design liefhebber en op zoek naar uniek en hoogwaardig interieurdesign? Dan is het voor jou als particuliere klant maar ook als binnenhuis/interieurarchitect en -stylist zeker de moeite waard om eens binnen te lopen.Goeds is onaflatend en oplettend op zoek naar vernieuwend design. Voorwaarde is dat dit design in onze collectie past maar ook, niet minder belangrijk, duurzaam en met productkennis geproduceerd wordt en in hoge mate customized aangeboden kan worden aan de klant. Goeds wil haar producten ‘guilt-free’ aanbieden aan haar klant: geen kinderhandjes en een goed honorarium voor de makers.Ook biedt Goeds haar klanten een meer dan uitgebreide en persoonlijke service. Goeds beschikt over de kennis en mogelijkheden van onze designmerken en geeft daarnaast een gedegen advies op maat. Dat doen we niet alleen in de showroom maar ook bezoeken we de klant thuis of op (bedrijfs)locatie om advies te geven. Een huis of kantoorruimte sfeervol inrichten daar draaien we onze hand niet voor om.Ons streven is dat de klant ‘ontzorgt’ wordt!Extra service bieden we door verlichting en kleinmeubels op zicht aan de klant mee te geven zodat deze thuis kan kijken of het product voldoet en voegt met het bestaande interieur.In de Goeds showroom raakt u geïnspireerd door de exclusieve, vernieuwende en customized producten.