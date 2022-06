Bij LIFS Interior Design is een persoonlijke aanpak van cruciaal belang. Zo wordt ervoor gezorgd, dat bij elk project de wensen van de opdrachtgevers centraal staan. Dit wordt verwezenlijkt door helemaal in te leven in deze woonwensen. Door voor een persoonlijke benadering te kiezen, ontstaat er keer op keer een prachtig én persoonlijk eindresultaat. Lifs streeft naar een warm en intiem interieur!

Lifs Interior Design geeft advies bij de inrichting van je huis of bedrijf, helpt bij het maken van een nieuwe indeling, geeft advies bij een verbouwing of helpt met het (re)stylen van je huis, ook als het in de verkoop gaat. Ook voor een tuinontwerp en maatwerk kan je terecht bij Lifs!