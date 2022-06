Wij zijn sfeermakers. Passend bij wie je bent of wat je wilt uitstralen als organisatie ontwerpen wij jouw woon- of werkruimte. Wij brengen eenheid, rust en persoonlijkheid in het interieur. Een fijne balans in kleuren, materialen, functionaliteit en de juiste verlichting.

In een kennismakingsgesprek komen wij langs om de wensen te bespreken en de gebruiker te leren kennen. A.d.h.h.v. maken we een moodboard (met kleuren, materialen en referentiebeelden) en eerste schetsontwerp, na overleg gaan we dit uitwerken tot een definitief ontwerp en zullen we de uitvoering verder begeleiden.