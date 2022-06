STUDIO MADE BY is een in Rotterdam gevestigd ontwerpbureau, dat staat voor “Self Made”.

Ambacht anno 2016. Zoekend naar een probleemoplossing met een origineel resultaat. Zowel Solo als team (Thijs&Isis) en samenwerkend met bijzondere mede ontwerpers geeft Studio Made By vorm vanuit een voorliefde voor afgedankte, ongeziene en onbegrepen materialen, of te wel hergebruik. Onze ontwerpen ontstaan vanuit een zoektocht naar speelsheid, originaliteit, functionaliteit en een balans tussen interieur architectuur en het vrije autonome. Hoewel we ons bewegen op een grensvlak tussen de verschillende disciplines in de culturele sector, zijn we het best te vangen onder ‘Recycle Interieur Architect Designers’.