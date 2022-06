Wat weten we eigenlijk van deelnemers op een beschutte werkplaats? Van deze mensen die we nooit spreken, maar overal zien? Het antwoord is verweven in de bijzondere collectie van PLANKSTAAL, met minimalistische meubelen die met liefde zijn gemaakt door een bijzondere groep mensen.

PLANKSTAAL ontwikkelde een leermethode met een overzichtelijke bouwinstructie, bestaande uit zes stappen. Door middel van deze leermethode leren de deelnemers lassen en houtbewerken en zo verbreden zij hun horizon.