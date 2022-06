Ontwerp van interieurs & Meubels

Mira Nasruddin Interieur & Meubelontwerp is gespecialiseerd in het (her)inrichten van huis of bedrijf. MIRA vertaalt uw wensen naar een fraai en functioneel ontwerp en helpt u bij de realisatie van het project. Ook ontwerpt en maakt MIRA haar eigen meubels. Waar mogelijk kiest MIRA in haar ontwerpen voor een duurzame aanpak.

Wonen en werken in een duurzame omgeving

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om te kijken waar uw wensen en onze ideeën matchen. Of het nu gaat over een woon- of werkplek, een badkamer of keuken, slaap- of studeerkamer: MIRA luistert, ontwerpt en maakt. Aandachtig, daadkrachtig, geïnspireerd en met oog voor detail.