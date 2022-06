Bouwen voor mensen

De gebouwde omgeving is van grote invloed op de mens. Ze beïnvloedt zijn emoties en dus mede zijn gedrag. Maar welke gebouwen vinden we mooi en welke gebouwen leveren een goede bijdrage aan de openbare ruimte? Wat verstaan we onder goede architectuur? Vragen die door iedereen op een andere manier zullen worden beantwoord. Iedere opdrachtgever is daarom uniek.

Met ons team gaan wij in gesprek met een opdrachtgever. Door alerte vraagstelling, doelgericht en zonder vooronderstelling, achterhalen wij de werkelijke behoefte van een opdrachtgever. En pas wanneer de essentie van een opdracht volledig duidelijk is, gaan we aan de slag.

Samen met én voor mensen.

Goede architectuur gaat om vorm en kleur, om materialen, om licht, om uitstraling. Details zijn belangrijk. Goede architectuur imponeert, emotioneert en nodigt uit om het van dichterbij te willen zien.

Ons bureau is actief in alle sectoren van de architectuur. Van kleine, particuliere werken tot grote overheidsopdrachten. Zo is Verheijen Smeets Architecten werkzaam in de particuliere- en projectmatige woningbouw, utiliteitsbouw, kantoren, call centers, logistieke centra, gezondheidszorg, monumenten, restauraties, renovaties en interieur- en kleuradviezen voor particulieren, bedrijven, sportcomplexen en winkels.