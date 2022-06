WINNING-DESIGN interieurarchitectuur is werkzaam in zowel de particuliere als de zakelijke markt. Mijn kwaliteit is dat ik goed in staat ben mij in te leven in uw wensen en eisen en dit weet om te zetten in een passend interieurontwerp voor jaren woon/werk plezier. Dit kan uiteen lopen van een indelingsplan tot een complete verbouwing. Ik werk onafhankelijk van leveranciers en kijk alleen naar wat U wilt en wat bij U past, rekening houdende met uw budget. Ik wil u en mijzelf telkens weer verrassen met nieuwe verfrissende interieurontwerpen. Dat maakt het vak voor mij als interieurarchitect ook zo leuk! Want iedereen is anders en dus ook elk project. Door jarenlange ervaring heb ik mij als interieurarchitect ontwikkeld tot een professional die vakmanschap hoog in het vaandel heeft staan. Mijn stijl is te benoemen als: modern, kleurrijk en met durf, zonder de bouwstijl, omgeving en uw wensen uit het oog te verliezen.Een mooie, prettige leefomgeving. Hiermee schep je de basis waaruit je op je best kunt presteren, functioneren en leven. Ik help u graag deze omgeving te creëren zodat ook u het beste uit uw leven kunt halen.

Reageer via mijn website: winning-design.nl of bel mij even als u meer informatie wenst