Grand&Johnson is een ontwerpstudio waarin met pure aandacht en oog voor detail invulling wordt gegeven aan het realiseren van totaalprojecten voor particuliere en commerciële opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Het perfecte ontwerp van Grand&Johnson ontstaat uit het samenspel van alles en iedereen die hieraan invulling geeft. Waar alle details samenkomen en een eenheid vormen. Een ontwerp met een verhaal. Een kleine wereld op zich. Waar voortdurend wordt gezocht naar evenwicht in vormen, kleuren en materialen.

Grand&Johnson ontwerpt naast interieurs ook producten, die in samenwerking met verschillende partijen worden geproduceerd. De producten, die naast oorspronkelijk en gedurfd ook tijdloos zijn, worden gepresenteerd in hun 420 m2 conceptstore in de Hallen in Amsterdam Oud-West. Een bezoekje waard!