Colofon

Aangenaam, ik ben Niels Franken interieurvormgever van NFinterieur. Van kleins af aan heb ik een passie voor alles wat met tekeningen te maken heeft, die passie groeide later uit naar de voorliefde voor ruimtes en dus interieur. Naar aanleiding van deze passie heb ik eerst de opleiding ‘Projectleider Interieur, Exterieur’ (PIE) op het Sint Lucas in Boxtel (MBO) gevolgd. Deze opleiding heb ik in 2012 afgerond. Hierna was ik nog niet uitgeleerd en heb ik aan het Thomas More in Mechelen mijn Bachelor Interieurvorming (HBO) in 2015 behaald. In deze periode heb ik in totaal ruim een jaar stagegelopen bij een interieurarchitectenbureau in Soest, hier heb ik alle facetten van het beroep interieurvormgever kunnen toepassen.Na het afronden van deze opleiding ben ik werkervaring op gaan doen. Eerst ben ik begonnen als werkvoorbereider, zodat ik precies weet hoe ik uw wensen kan vertalen in een werktekening voor een uitvoerende partij. Daarna ben ik begonnen als projectmanager, deze stap heb ik bewust genomen. Deze ervaring zorgt ervoor dat uw project in goede banen geleid kan worden, naar uw kwaliteitsstandaarden.