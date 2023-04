Colofon

Hé! Ik ben Niels Franken, oprichter van INSPIRIOR! Van kleins af aan ben ik bezig met tekenen! Of het nou bij mijn opa in zijn schilderkamer was waar ik mijn eerste 3D tekening maakte of in de schuur van mijn vader waar ik van oud hout een stoel of tafel maakte; ik was er altijd mee bezig!

Aan het Sint Lucas College in Boxtel volgde ik de opleiding ‘Ruimtelijke vormgeving’.

Vervolgens heb ik aan de Thomas More University of Applied Sciences in Mechelen (België) mijn bachelor interieurvormgeving behaald! En toen?

Het bedenken van meubelen is interessant, maar weten hoe ze gemaakt worden, is nog interessanter! Daarom ben ik na mijn opleiding gaan werken als werkvoorbereider bij een grote interieurbouwer, even aan de andere kant van de spreekwoordelijke tafel zitten. Hierdoor kan ik een interieur ontwerpen en zicht houden op het maakproces. Vervolgens leerde ik bij een grote vloerenfabrikant om projecten te managen. Ik leidde hier totaal verschillende projecten, van cruiseschepen tot boutique hotels. Hierin begeleidde ik het hele proces van ontwerp tot realisatie. Dit gaf mij veel inzicht in alle facetten van ver- en nieuwbouwprojecten. En toen was het tijd om al deze kennis en ervaring te gaan gebruiken! Eerst bij een gerenommeerde interieurarchitect en nu voor mijn eigen ontwerpstudio!