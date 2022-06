Colofon

* Over mij

In 2014 startte ik Residans. De jurist in mij ging de deur uit en ik liet de interieurontwerper, mijn passie, binnen. Met veel betrokkenheid, enthousiasme en geduld werk ik uiteenlopende interieurconcepten uit. Ik geniet er enorm van om de verborgen mogelijkheden uit een ruimte te halen en mensen te inspireren en te verrassen.





* Mijn expertise

Ik ben gespecialiseerd in het maken van interieurontwerpen die bij u als persoon passen. Mijn ontwerpen reflecteren de wensen en persoonlijkheid van de opdrachtgever en zijn daarnaast functioneel. Ik vind dé indeling en interieurstijl die bij u past, zodat u optimaal van uw meest kostbare bezit kunt genieten. Ik ontwerp vanuit u als persoon en niet vanuit een vaste interieurstijl. Mijn ontwerpen zijn heel divers, omdat iedereen anders is.





* Mijn visie op interieurvormgeving

Een persoonlijk vormgegeven interieur is een meerwaarde. Iets waar je dagelijks van geniet. Onze gemoedstoestand wordt voor een groot deel bepaald door kleur, materiaal en sfeer. Het is dus veel belangrijker om te weten welke uitwerking een kleur heeft in plaats van zomaar een lievelingskleur toe te passen. De functie die een ruimte heeft, hoe de ruimte gebruikt wordt en ingedeeld is, vormt de basis van een goed interieurontwerp.





* Opdrachtgevers

- Van Vaals tot Wageningen heb ik voor opdrachtgevers een echt thuisgevoel gecreëerd.

- Ondernemers ondersteun ik door het interieur een verlengstuk te laten zijn van logo, website, visie en doelgroep. Tot mijn opdrachtgevers behoren: reisbureau, assurantiekantoor, woninginrichter, praktijkruimte, showroom, kantoor- en winkelpanden.





* Wat ik voor u kan betekenen?

Ik ontwerp het interieur dat bij ú past. Ik verras en enthousiasmeer u. Ik denk met u mee en werk met u samen.

Bel of mail me voor meer info of een kennismakingsgesprek.