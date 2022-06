SBZ Interieur Design realiseert al jaren met veel professionaliteit, plezier, mensenkennis en creativiteit interieurs voor zowel particuliere als zakelijke cliënten. Onderscheidend is ons bedrijf in onze service, aanbod en unieke eigen stijl. Je kunt bij ons terecht voor een uitgebreid interieuradvies aan huis, indelingsontwerp en lichtplan. Maar ook voor de realisatie van ons compleet interieur-plan, project begeleiding, interieurinrichting en interieur styling van werk- en woonruimtes. Elke dienst kent een eigen fase in het totale project. Iedere opdracht invulling is uniek, want iedere persoon of bedrijf is uniek. Samen met jou creëren wij een interieur dat past bij wie jij bent of jouw concept, jouw wensen en stijl voorkeuren. Dit kan zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw waarvoor wij zelfs meerwerk advies geven.

Service staat bij ons hoog in het vaandel - Vanaf het moment van eerste advies tot en met de complete realisatie en interieur styling - persoonlijk, stijlvol en creatief. Wil je meer weten over ons of weten welke projecten en stijlen wij tot nu toe hebben gerealiseerd? Bekijk dan ons uitgebreid portfolio voor een greep uit onze mooiste opdrachten. Heb je vragen of ben je opzoek naar een specifieke opdracht invulling, laat het ons weten via de contact pagina.

Naast onze offline adviezen en interieur projecten is Susanne van SBZ Interieur Design ook de drijvende kracht achter één van Nederlands meest informatieve en leukste woonblog's StijlvolStyling.com. Wij inspireren duizenden blog bezoekers per maand met wooninspiratie en tips voor huis en tuin zoals de nieuwste woontrends. Wij zijn daarbij zeer actief op diverse social media, mede zodat wij altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op woongebied.