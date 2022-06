Groothuisbouw Emmeloord bouwt luxe vrijstaande woningen voor particuliere opdrachtgevers in heel Nederland. Bij Groothuisbouw selecteert u zelf het woningtype van uw keuze. Vervolgens bepaalt u tot in de puntjes in welke afmeting, indeling, uitvoering en afwerking de woning gebouwd wordt. Dit concept slaat aan, want met ruim 100 medewerkers bouwen wij 150 - 200 gepersonaliseerde woningen per jaar.

Heeft u een kavel op het oog en wilt u graag weten hoe het complete (financiële) plaatje eruit komt te zien? Dan bent u bij Groothuisbouw aan het juiste adres. Op groothuisbouw.nl kunt u uw eigen droomwoning samenstellen en direct zelf berekenen wat deze woning kost! Wilt u liever in het echt zien wat wij bouwen? Ook dat kan! Naast ons kantoor in Emmeloord staan 3 volledig ingerichte modelwoningen waarin u rustig de ruimte en sfeer van onze woningen op u kunt laten inwerken.

Mogen wij ook uw droomwoning bouwen?