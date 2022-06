Artiflex Terrazzo voor al uw terrazzo!!

Terrazzo -, Granito vloeren, aanrechtbladen, keukenbladen, werkbladen, wastafels, maar ook tafelbladen, plantenbakken, losse tegels en zelfs garagevloeren.....allemaal bij ArtiflexTerrazzo!

Artiflex is een jong en dynamisch bedrijf waar de ervaring van het werken met terrazzo met de paplepel ingegoten is. De mogelijkheden die ons product u kan bieden is bijna oneindig te noemen. Terrazzo of Granito is een duurzaam product welke een prachtige luxe uitstraling met zich mee brengt en hierdoor erg populair is. Wij kunnen het tot bijna alles verwerken in verschillende motieven, uitstralingen en uitvoeringen, waardoor het zowel als in en om het huis een aanwinst is, als in uw bedrijf. Van klassiek tot modern, van industrieel tot landelijk, er is enorm veel mogelijk. Terrazzo of Granito is makkelijk in onderhoud en bij goed onderhoud gaat het tientallen jaren mee.

Wij werken altijd in samenwerking met de klant, zo kunnen wij voor u ontwerpen, maar ook met u ontwerpen, zolang het naar uw wens is. Wij staan voor het bieden van goede service met een product van hoge kwaliteit. Tevens zijn wij aangesloten bij de Brancheorganisatie NOA