Colofon

Adeo design is volop in beweging en naast de eerste officiële uitgebrachte "A" collectie, liggen de volgende creatieve ontwerpen van eetkamertafels, salontafels, bijzettafels, lounge stoelen, spiegels etc. alweer op de tekentafel.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de tafels van de"A" collectie, of wilt u meer weten over het merk Adeo design, vul dan het contactformulier in of neem direct contact op met interieurontwerper Addie Rozema +31 6 46647155.

Bent u als dealer geïnteresseerd in de bijzondere sexy tafelcollectie van Adeo design of u wilt een prijslijst ontvangen, vul dan het aanvraagformulier in. Wij nemen z.s.m. contact met u op.