De eigenaresse; Sanne Drissen, heeft een enorme passie voor interieur. Ze luistert aandachtig, leeft zich in, denkt mee en onderzoekt hoe ze het interieur naadloos kan laten aansluiten op uw wensen en behoeften. Een doordacht en stijlvol ingerichte omgeving draagt namelijk bij aan ontspanning, rust en overzicht.





De naam; MEER MET INTERIEUR, is ontstaan vanuit de sterke behoefte een meerwaarde te willen creëren in interieur. "Een interieuradvies gaat namelijk over meer dan alleen het creëren van stijlvolle omgevingen." Sanne kijkt kritisch naar de situatie en onderzoekt hoe ze de kwaliteit van het dagelijkse leven kan verbeteren. "Iedereen is uniek. Daardoor vraagt ieder project om een oplossing op maat, waarbij ik nauw met mijn klanten samenwerk."





Meer met interieur is opgericht in 2017 en onderscheidt zich in het vooropstellen van de klant. Of het nu om een werkgerelateerde- of thuis omgeving gaat, in alle gevallen is het uiterst belangrijk dat de gebruikers zich thuisvoelen. De eerste fase van het proces; het in kaart brengen van de wensen en behoeften, wordt dan ook uiterst serieus doorlopen.





Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak dan gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.