Jezelf thuis voelen in je zakelijke omgeving of woning is heel belangrijk:

Als jouw gewenste klant zich aangetrokken voelt tot je zaak en zich prettig voelt in deze omgeving zal hij/zij langer blijven en wellicht meer geld spenderen.

Zelf wil je heerlijk kunnen ontspannen in je eigen vertrouwde omgeving.

Voor beide situaties vertaald Dit is Ilse je wensen richting een passend en persoonlijk interieurontwerp. Check de website voor de portfolio en zie wat Ilse voor jou kan betekenen.