Ben je toe aan een nieuwe inrichting voor je woning of bedrijf? Heb je een woning gekocht of ga je misschien zelfs wel bouwen? Dan kan het interieuradvies van een professional heel waardevol zijn.Het mooiste wat er is voor mij, is om particulieren en bedrijven te adviseren bij de inrichting van hun ruimte. Het fijne aan een interieuradvies is dat iemand een andere en professionele blik heeft op je interieur. Mensen krijgen bij mij een interieur dat bij ze past, een interieur waar zij zich prettig bij voelen, warm en huiselijk aanvoelt en een genot is om in te verblijven.