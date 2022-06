Orientique is al ruim 20 jaar actief op het gebied van Oosters wonen en is daarbij de grootste aanbieder en importeur van Oosterse meubelen en woonaccessoires in Europa. Onze enorme Oosterse collectie wordt continu bijgevuld met talloze nieuwe Oosterse woondecoratie uit Azië waaronder China, Japan, Thailand, Vietnam en meer.

U vindt bij ons een grote collectie van originele Chinese meubels en Japanse meubels. Daarnaast bieden wij een brede verzameling aan van Aziatische interieurproducten, Chinees antiek, fijn porselein en authentieke Chinese kunst. Van Chinees servies en keramiek tot aan porseleinen lampen, Chinese schilderijen, wierook uit Thailand, zijde kussens en Chinese tafellopers in verschillende designs en talloze diverse Boeddha beelden tot Japanse meubels, Chinese bruidskasten en Chinese dressoirs.

Voor alles wat u aan inrichting in huis nodig heeft kunt u bij Orientique terecht. Ultiem dus voor de liefhebbers van de Oosterse cultuur die het huis een Oosters tintje willen geven.