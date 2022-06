Indusigns is een creatief collectief van twee broers, die in het voorjaar van 2013 hun krachten hebben gebundeld. ‘Out of the blue’ begonnen in hun studentenstad Groningen en inmiddels via Zwolle in Amsterdam beland. Samen constant op zoek naar unieke items, die met veel liefde, kunde en vooral passie worden omgetoverd tot industrieel interieurdesign. Vernieuwend, authentiek en ook nog eens milieubewust!