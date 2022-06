Visie



De tuin zie ik als een plek om helemaal uw eigen stempel op te drukken. De kans om een sfeer te creëren die u aanspreekt. Als die sfeer ondersteund wordt door de juiste beplanting en verharding, ontstaat uw eigen tuin van heden. Een oase van rust in een jachtige wereld. Een tuin is in mijn visie geslaagd als we dit weten te bereiken.





De tuin nodigt uit om naar buiten te gaan

Heel belangrijk in dit proces is het vormgeven van de ruimte. Tijdens het ontwerpen ontstaan spannende doorkijkjes. Door openheid en gebondenheid af te wisselen creëren we een mooi evenwicht. Hierbij werk ik graag met niveauverschillen. Ook speelt bij mijn tuinontwerpen het groen altijd een belangrijke rol. Bij het ontwerpen zoek ik voor ieder seizoen naar een accent, zodat de tuin het hele jaar iets te bieden heeft. De tuin nodigt uit om naar buiten te gaan en is ook mooi om vanuit het huis te bekijken. Kunst in de tuin kan hierbij een prachtige aanvulling zijn. Daarom heeft Tuin van Heden een eigen kunstpagina.