Over Trendymethout.com

Trendy met Hout is het wel bekende uit de hand gelopen hobby verhaal. We zijn begonnen met meubelen voor ons zelf te maken en voor kennissen. Door de vele vraag hebben wij ook een webshop waarop onze meubelen zijn te bestellen.

We werken met een klein team waardoor wij dicht bij de klant blijven staan. De steigerhouten meubelen worden gemaakt door meubelmakers met 18 jaar ervaring. Wij werken van oorsprong met steigerhout, maar ook met andere soorten hout waaronder vurenhout en douglashout. Het is, voor ons, erg belangrijk dat u als klant tevreden bent, daarom staan wij open voor vragen en aanvullingen. Heeft de klant zelf een mooi ontwerp in gedachten, dan is Trendy met Hout op zijn best.

Wij maken allerlei soorten steigerhouten meubelen zoals steigerhouten eettafels, steigerhouten loungebanken, steigerhouten kasten en diverse woonaccessoires. Tegenwoordig is er niet alleen veel vraag naar steigerhout, maar bieden wij ook diverse meubelen aan van pallethout.

Pallethout is de nieuwste trend op het gebied van meubelen.