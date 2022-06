De Haas & Heesterbeek BV, opgericht in 1990, is een afbouwbedrijf gevestigd op industrieterrein Meerheide te Eersel (NB). Sindsdien zijn wij actief binnen vrijwel alle sectoren van de afbouwnijverheid. Samen met een hechte groep van goed opgeleide en vakbekwame medewerkers verzorgen wij de afbouw binnen zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie van kantoorgebouwen, bedrijfspanden, scholen en zorgcentra. Dit doen wij in opdracht van kleine regionale bouwbedrijven, maar ook voor grote landelijk opererende bedrijven. Tevens zijn wij steeds vaker te vinden op de particulieren markt.

Door de jaren heen heeft De Haas & Heesterbeek BV zich ontwikkeld tot een flexibel en meedenkend bedrijf, waar u op vele vlakken van de afbouw terecht kunt. Voornamelijk houden wij ons bezig met het monteren van wanden en plafonds, daarnaast verrichten wij diverse timmerwerken. Ook is De Haas & Heesterbeek BV officieel dealer van Stucacoustic, een naadloos, geluidsabsorberend stucplafond dat zorgt voor een perfecte akoestiek. Daarnaast houdt De Haas & Heesterbeek zich ook bezig met duurzaam ondernemen. Wij zijn namelijk aangesloten bij FSC en PEFC, dit zijn twee keurmerken welke staan voor verantwoord bosbeheer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.dehaasheesterbeek.nl. Tevens zijn wij te vinden op diverse social media.