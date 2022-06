Dutch Seating Company (DSCO) is een sterk Nederlands meubelmerk sinds 2004.

DSCO ontwerpt, produceert en verkoopt comfortabele zitmeubelen. De stijlen variëren van art deco, bauhaus tot verrassende Oosterse sferen. DSCO kan ook voor projecten, meubelen op maat maken.De meubelfabriek DSCO is gevestigd in Sneek, Kleermakerstraat 2, www.dsco.nl

De collectie van DSCO is te zien en te bestellen bij diverse Nederlandse woonwinkels en in onze fabriek/winkel in Sneek. Daarnaast heeft DSCO een eigen winkel in Amsterdam, DYKER CITY LIVING! Elke zaterdag is de Dyker winkel in Amsterdam geopend van 12.00 - 17.00 uur. Andere dagen: op afspraak 0515-335027, www.dyker.nl