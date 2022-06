Handgemaakte verlichting voor elke ruimte

Kunst en Licht De Bilt

U zoekt bij uw woon- of werkobject verlichting die past bij de functie van het gebouw, de sfeer en de functie van de ruimte versterkt en uniek is qua ontwerp. Het Biltse collectief Kunst en Licht ontwerpt en maakt zulke lampen, kroonluchters en lichtobjecten.

Wij zijn Jorg van der Plank, Igor Fischl, Sascha Hacska

en Jozé ten Have. Wij zijn creatief in maken van lichtontwerpen en specialisten in het verwerken van metaal, glas kunststoffen en alle materialen die nodig zijn voor onze producties. In ons atelier en showroom in De Bilt werken wij samen om een gekozen lichtontwerp optimaal om te zetten naar een uniek en prachtig afgewerkt eindproduct voor de opdrachtgever. Wij werken ook thematisch waarbij we vanuit een ontwerp een kleine serie exemplaren bouwen die onderling toch weer allemaal verschillen. Nieuw en compact is onze Uniqaaas serie maar wij maken ook replica’s van een 3,5 meter lange lamp uit de Amsterdamse School uit 1920.

Op het scherpst tussen kunst en toegepaste kunst zit altijd een spanningsveld. De kunstenaar in ons neigt naar ontwerpen die in hoge mate bijdragen en bepalend zijn voor de sfeer en de stemming in een ruimte. Onze kennis van verlichting zorgt er weer voor dat het lichtobject aan zijn primaire doel blijft voldoen. Namelijk het juiste licht geven op die plaatsen waar dat gewenst is. In al onze ontwerpen vindt de opdrachtgever deze spanningsboog terug. Dat is een belangrijk gegeven als wij in opdracht of samen met u tot een ontwerp komen voor één speciale ruimte. Dat kan uw huiskamer zijn. Maar u vindt onze ontwerpen ook in theaters als het Luxor in Rotterdam, in kerken zoals op Urk en openbare gebouwen zoals gemeentehuis Jagtlust in de Bilt.

Onze passie voor licht resulteert in een grote diversiteit van steeds weer originele ontwerpen. Daarbij maken wij optimaal gebruik van de eigenschappen die de verschillende toegepaste materialen en de verschillende lichttechnieken ons bieden. Of u nu een functionele leeslamp met LED-techniek wilt of een ruimte vullend lichtobject voor een klassiek gebouw: Kunst en Licht staat altijd voor een mooi en duurzaam eindproduct.