Ik heb mijn opleiding afgerond bij House of KIKI. Een House of KIKI vastgoedstylist is specialist in het verkoopklaar maken van onroerend goed en kan objectief naar een woning kijken. Daarnaast heb ik de opleiding binnenhuisarchitectuur afgerond aan de Interieuracademie in Amsterdam. Dankzij deze ervaringen heb ik de nodige vakkennis in huis en veel affiniteit met de huizenbranche. Dit in combinatie met mijn ‘’fingerspitzengefühl" maakt het mij een goede vastgoedstyliste en verkoopcoach die klaar is voor elke uitdaging. Tevens ben ik ook creatief interieurdesigner om uw nieuwe of bestaande woning van top tot teen te restylen. Ik kijk uit naar leuke, spannende en uitdagende samenwerkingen!