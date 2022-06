Een tweede blik laat je anders naar onze producten kijken. In eerste instantie is het de vormgeving die de aandacht trekt. Wanneer je beter kijkt, ontdek je welke materialen zijn gebruikt en gaan ze spreken. We kiezen voor het onverwachte in vorm en materiaal, met als resultaat verrassende producten.

Met qoowl maken we autonoom werk en ontwikkelen we producten met andere vaklieden. Onze studio bevindt zich in Het Veem op Strijp-S in Eindhoven.

Moderne productietechnieken maken het voor ons mogelijk de grenzen op te zoeken van wat er mogelijk is met de materialen die we gebruiken.