Ooms architecten is een landelijk opererend architectenbureau. Wij werken enthousiast en gedreven aan projecten in de woningbouw, gezondheidszorg en utiliteitsbouw. Vanuit onze kennis en ervaring maken wij ontwerpen op alle niveaus, van het stedenbouwkundig, architectonisch en bouwkundig ontwerp tot en met het tuin- en interieurontwerp. Wij werken o.a. voor instellingen in de gezondheidszorg, particulieren, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen, eigenaren van vastgoed en het mkb.

Onze speerpunten zijn duurzaamheid volgens het Cradle 2 Cradle principe, Healing Environment. Onze projecten werken wij in eigen beheer gedetailleerd bouwkundig uit met ons BIM tekenprogramma, wij schrijven als STABU licentiehouder zelf het bestek en kunnen diverse vormen van bouwbegeleiding aanbieden. Het meest recente werk waar wij dat op verzoek van de opdrachtgever hebben gedaan hebben wij het project binnen de afgesproken tijd en budget mogen opleveren. Wij zijn in eigen beheer met partners bezig met projectontwikkeling en het uitvoeren van onderzoek.