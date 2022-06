Mijn eerste focus is om naar het ‘geluid’ van de klant te luisteren. Dit is het belangrijkste aspect bij het maken van een passend ontwerp dat perfect aansluit en uniek is in elk opzicht. Dit ‘geluid’ zal vervolgens vertaald worden in een eerste impressie, concept of schets, waarbij de contouren van het uiteindelijke design zichtbaar worden. Deze contouren zullen verder gedetailleerd worden in een definitief plan waarin advies voor kleur, materiaal, styling en verlichting worden meegenomen. Zo streef ik naar perfectie. Uiteraard sta ik open voor een vrijblijvende kennismaking waarin ik mijn werkwijze kan toelichten.