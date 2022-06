Derako International B.V. is industrieel producent en leverancier van massief houten systemen voor plafond-, wand- en geveltoepassingen in de projecten business. Elk project verdient zijn eigen uitstraling. Daarom zijn alle systemen tailor made oplossingen met een budgettaire flexibiliteit. Door zowel jarenlange nationale als internationale ervaring op het gebied van verwerking en toepassing van massief hout, biedt Derako kwalitatief hoogwaardige systemen die eenvoudig te installeren en duurzaam zijn. Innovatie, technische oplossingen en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Voor inspiratie en alle informatie over onze producten, certificaten en mogelijkheden bezoek onze website. De Derako adviseurs geven u graag meer informatie. Helaas is ons product en productie proces niet geschikt voor de particulieren markt en kunnen er alleen aanvragen via een architect gedaan worden.