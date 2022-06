Al meer dan 80 jaren richten architecten en ontwerpers zich voor specifieke contractproducten tot Hunter Douglas, de wereldleider in raambekledingen en een belangrijke fabrikant van architectuurproducten. Doordat wij steeds baanbrekende producten op de markt brengen, zijn wij de voorkeurleverancier van diverse contractoplossingen, zoals innovatieve systemen voor raambekledingen binnen en buiten, akoestische en metalen plafonds, zonwering en gevelbekledingen. We zoeken, testen en ontwikkelen constant nieuwe concepten en producten, zodat we kunnen inspelen op de steeds hogere prestatie-eisen.



Vanaf de technische beschrijving tot de installatie werken we samen met architecten, ontwerpers en aannemers op het vlak van licht, warmte en akoestiek. Onze vakkennis inzake fabricage, installatie, technische ondersteuning en inspelen op de wensen van de klant, resulteert in uitstekende producten gekenmerkt door verregaande ontwerp vrijheid, degelijke prestaties en uitzonderlijke duurzaamheid. De betrokkenheid van Hunter Douglas bij duurzaamheid en verantwoorde ontwikkeling wordt geïllustreerd door onze constante aandacht voor het milieu, het verbeteren van onze productieprocessen en het beperken van afval en onderhoud.

De portfolio van Hunter Douglas omvat duizenden hoogwaardige projecten over de hele wereld, van winkels, bedrijven en commerciële faciliteiten tot grote transitcentra en openbare ruimten, hotels, gezondheidszorg en onderwijs- en overheidsgebouwen. Via grote operationele centra in Azië, Australië, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika is Hunter Douglas over de hele wereld vertegenwoordigd. Met dochterondernemingen in bijna 90 landen kunnen we onze producten flexibel aanpassen aan de lokale vereisten.

De Hunter Douglas groep heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam (Nederland) en heeft een directiekantoor in Luzern (Zwitserland). De groep bestaat uit 168 bedrijven met 66 fabrieken en 102 assemblage-installaties, en marketingorganisaties in meer dan 100 landen. Wereldwijd stelt Hunter Douglas ongeveer 21.000 mensen tewerk.