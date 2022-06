Het nieuwe bouwen! Bouwen in eigen regie, onder begeleiding van een bouwkundige met een transparant prijsbeleid. Zo bouw ik, samen met u! Mijn naam is André Kars, een ervaren projectleider met een eigen bureau in bouwadvies- en begeleiding.

Particulieren en bedrijven kunnen bij mij terecht voor de advisering en begeleiding van het volledige ontwerp- en bouwproces. Van nieuwbouw of verbouw, van badkamer tot volledig huis, van beginnend idee tot oplevering. Hierbij sta ik gedurende het hele bouwproces naast mijn klant. Ik adviseer bij beslissingen en zorg dat deze op het juiste moment genomen worden. We bouwen samen!

Ik verzorg de communicatie naar en tussen de betrokken partijen, stuur ze aan en controleer ze. Vanuit mijn centrale positie overzie ik het gehele bouwproces en reageer ik op ontwikkelingen. Ik verbind partijen en plan de werkzaamheden. Dit werkt efficiënt, is kostenbesparend en draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces. Ik ontzorg u!

Ik ben onafhankelijk en werk samen met verschillende deskundige partijen uit míjn of úw netwerk. We bepalen samen welke partij de meest gunstige prijs-kwaliteit verhouding heeft en de opdracht gaat uitvoeren. Offertes en facturen bespreek ik met u, daardoor bent u gegarandeerd dat er geen opslagen of partijen tussen zitten. Ik voer een transparant prijsbeleid!