Gefascineerd door de kleurrijke wereld van Tiffany glas brengt Art Deco Trade, producent, leverancier en groothandel in Tiffany en Art Deco verlichting, een compleet nieuwe en verrassende Tiffany collectie op de Europese markt. Onze unieke ‘Tiffany Renewed’ collectie omvat Tiffany verlichting, Tiffany raampanelen en Tiffany spiegels met eigentijdse ontwerpen in de meest sublieme kleurencombinaties. Wie het licht door de tientallen of zelfs honderden stukjes Tiffany glas ziet schijnen is verkocht en blijft ernaar kijken. Invloedrijke en vernieuwende kunststijlen, zoals de Art Deco en Art Nouveau vormden de inspiratiebron voor deze sublieme collectie. Onze compleet nieuwe en moderne Tiffany lampen zijn handgemaakt volgens het ambachtelijke Tiffany procedé, welke uitmunt in precisie, kwaliteit en kunstzinnigheid.