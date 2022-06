Een huis als thuis, met de hulp van Huyze de Tulp

Iedereen wil dat zijn/haar huis een thuis is. Een fijne plek waar je kunt thuiskomen en kunt zijn. Dit bereik je door een sfeer te creëren die bij je gevoel past. Om het een passend geheel te maken ga je op zoek naar meubels, vloeren, verlichting en gordijnen etc. Een leuke uitdaging, want tegenwoordig is er heel veel keus!Niet voor iedereen is dit even makkelijk, niet iedereen vindt dit leuk of heeft er gewoonweg de tijd voor. Dat is het moment waarop je mij inschakelt, een interieurstyliste. Ik kijk met een neutrale blik naar jouw wensen en maak dit tot een passend geheel. Precies zo dat het gevoel en de sfeer die je wilt hebben er zijn!

Elk individu is anders, zo is het ook met mijn adviezen. Deze zijn op maat.