Bij New Design Hunters vindt je unieke design woonaccessoire merken. Merken waarvan New Design Hunters in vrijwel alle gevallen het enige verkooppunt in Nederland is. Tevens zijn de merken nooit ouder dan 5 jaar waarmee de exclusiviteit gegarandeerd is. Op dit moment vindt je o.a. de volgende merken Roon & Rahn, Skriver, Rath & Stock, Pantone, Trobla, Googawood, Stuff Design en Top Drawer. Maandelijks wordt de collectie merken zowel in de winkel als in de webshop uitgebreid met ‘’New Hunted’’ merken.