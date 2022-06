Concepts & Images interieurontwerpbureau heeft al 17 jaar zakelijke en particuliere opdrachtgevers voor complete interieurtrajecten, van ontwerp tot en met de realisatie. Interieurontwerpers Jan en Marie-José van Hekke, tevens eigenaars van het bureau, richten zich met volle betrokkenheid op een project. ‘Wij willen graag een goede relatie met de opdrachtgever omdat dat de basis vormt van een goed ontwerp. Een ontwerp dat volledig aansluit bij de klant. Maatwerk is onze kracht’.

Interieurontwerp

Tijdens de eerste fase, het interieurontwerp, staan de wensen, mogelijkheden en verwachtingen van de klant centraal. Dit begint altijd met een brainstormgesprek, Veel vragen stellen en aandachtig luisteren geeft een bron van informatie waarmee wij aan de slag kunnen. Door middel van volledige 3-D visualisaties geven wij onze opdrachtgevers een heel goed beeld van het ontwerp. Men kan door het ontwerp lopen zodat alle ruimtes duidelijk in beeld worden gebracht. Wanneer wij het oprechte enthousiasme van de opdrachtgever hebben geproefd, kunnen we de volgende stap gaan nemen; de uitwerking van het technisch ontwerp

Technisch ontwerp

In deze fase worden alle details uitgewerkt in een tekening. Hierbij hoort het lichtplan, de afwerking van de wanden, plafond, plinten, deuren, beslag etc. Naar aanleiding van de tekeningen kan er een bestekplan worden geschreven, zodat de aannemer hiermee een offerte kan opstellen.

Bouwbegeleiding/Realisatie

Tijdens de uitvoering van de (interieur)bouw en de realisatie, bewaken we het gehele proces (de planning, het budget en de kwaliteit) zodat de uitvoering van het ontwerp vlekkeloos verloopt. Project management is hierin onmisbaar.

Maatwerk is onze kracht

Wij hebben een team dat bijzonder gepassioneerd is. Dat tot het uiterste gaat wanneer het draait om klanttevredenheid. Een team dat goed en snel werkt en vooral mooie ontwerpen wil maken die bij uw wensen passen. In overleg met u gaan wij als ontwerpbureau met en voor u aan het werk. Wij luisteren naar uw wensen en vertalen dit in een ontwerp dat bij u past. Dit kunnen totale interieurconcepten zijn waarin lichtbeleving, vormtaal en materiaaltoepassing een belangrijke rol spelen. Ook verbouwingen en/of aanbouwen behoren tot de mogelijkheden. Mocht u bij ons komen voor kleinere adviezen dan staan wij ook voor u klaar. Door middel van 3D visualisaties worden onze vertalingen van uw wensen aan u gepresenteerd. Concepts & Images kan u totaal ontzorgen, van ontwerp tot en met de realisatie, zodat u zich bezig kunt houden met zaken die op dat moment uw aandacht vragen