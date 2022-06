Dinges Design is een creatieve architectuur en ontwerp studio in Delft opgericht door Nienke Borgman. Dinges Design zoekt graag samen met de opdrachtgever naar de essentie van de opdracht. Ik kijk niet alleen naar de harde eisen van het project maar kijk juist graag verder. Wat wilt u met dit ontwerp bereiken? Wat voor gevoel wilt u hebben in de ruimte? Vrij, open of juist knus? Of moet de ruimte inspireren, motiveren of juist verbinden? Dit is waar de essentie van de opdracht ligt. Door deze essentie als uitgangspunt te nemen ontstaan er vaak verrassende en unieke ontwerpen.