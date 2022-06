Heidi: 'Steeds meer zit mijn ‘drive’ in duurzaamheid, in hergebruik, in kiezen voor wat je echt mooi vindt. Mensen helpen hun eigen stijl vorm te geven in een interieur dat bij hen past, waar ze zich prettig in voelen en waar ze vele jaren mee kunnen doen.⁠'

Wij zijn ruim 15 jaar met veel plezier werkzaam in interieurontwerp en - styling. We werken voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.

Onze werkzaamheden zijn divers: concept, trends, fotostyling en retail styling maar je kunt ook bij ons terecht voor een interieurontwerp voor je woning, winkel of beursstand. Ons doel is altijd, voor welke opdrachtgever dan ook, het vertalen van de wensen van de opdrachtgever naar een bijzondere, passende sfeer en ruimte.

Onze missie is met ons werk de wereld mooier te maken. De opdrachtgever verrassen en zijn verwachtingen overtreffen, daar gaan we voor!

Nieuwsgierig? Kijk op purestyling.nl voor een uitgebreide portfolio en blog.