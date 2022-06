Exclusieve Italiaanse interieurvormgeving

Noctum is een interieurstudio voor ruimtelijke vormgeving, renovatie en interieurarchitectuur met veelal een Italiaanse exclusieve signatuur.

Gespecialiseerd Rimadesio dealer voor residentiële en commerciële projecten.

Werkwijze

Ons doel is om hoogwaardige, stijlvolle interieurs te leveren door middel van een combinatie van technische kennis van het ontwerp en de interpretatie van de behoeften van de klant.Dit doen wij in een persoonlijk kennismakingsgesprek om zodoende elkaar beter te leren kennen, de wensen te bespreken, goed te luisteren en vooral de tijd te nemen.Op basis hiervan starten wij met een conceptvoorstel. Voor elk designthema in het woonhuis of werkplek kan een oplossing gevonden worden, welke wordt gekenmerkt door de hoogst haalbare technische en esthetische kwaliteit.

“De grootste luxe in de interieurarchitectuur is volgens ons niet te vinden in dure materialen of apparatuur, maar eerder in de ongrijpbare kwaliteiten van de ruimtelijke beleving."

Noctum werkt zowel voor zakelijke als particuliere klanten, gespecialiseerd in luxe interieurs die warm en leefbaar aanvoelen. U kunt bij ons terecht voor een geheel interieurontwerp voor één of meerdere ruimtes.

Naast het Italiaanse merk Rimadesio werken wij veelvuldig met de merken Agape en Boffi voor de inrichting van de Italiaanse badkamer. Paola lenti, B&B Italia, Minotti, Molteni en Porro passen wij toe in de living area. Alles op elkaar afgestemd voor een unieke ervaring op maat. De wellness is voor ons Effegibi. Luxe en weldaad. Hammams en complete sauna's uitgevoerd naar wens van de gebruiker. Natuursteen is een materiaal waar wij graag mee werken en een uitstekende expertise in hebben. Wij kunnen u zeldzame en luxe soorten aanbieden voor een betoverende uitstraling van uw leefruimte.