Puurbouwen staat voor eenvoudige, slimme en praktische ontwerpen met zo veel mogelijk gebruik van pure materialen. Puurbouwen specialiseert zich in het maken van een ontwerp voor nieuwbouw, aanbouwen en interieurs. Het indienen van de omgevingsvergunning, de aannemersselectie en ook bouwbegeleiding behoren allemaal tot onze werkzaamheden. Ons doel is een betere ruimte voor u te ontwerpen, die bij u past. Wij nemen bij ons ontwerp uw wensen en eisen dan ook altijd als uitgangspunt. Onze kracht zit hem in het aanbieden van een slimmere oplossing of een verassende indeling, of gebruik van een onverwacht materiaal of mooi detail. Zonder dat u uw eigen stempel op uw project dreigt te verliezen.