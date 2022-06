BUYS GLAS, Professionele glasverwerking en montage

Bent u bezig met een verbouwing? Heeft u glasschade? Of heeft u wensen, zoals een glazen douchecabine, balustrade, een glazen vloer of glas in lood? Voor deze en nog veel meer glaswensen, kunt u terecht bij Buys Glas in Stramproy. Buys glas biedt diverse glassoorten en bewerkingen tegen een eerlijke prijs!

Bekijk de online showroom op onze website om een goed beeld te vormen van de oplossingen die Buys Glas u kan bieden. Naast de eerder genoemde opties wordt Buys Glas ook regelmatig ingeschakeld voor beglazing in (blinde) kozijnen, winkelpuien, glazen daken, glazen vouwwanden, gebogen glas en glasherstel, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Buys Glas doet zelf bewerkingen, zoals kanten slijpen, facet slijpen, gaten boren en glas lagen buigen. Hierdoor kan er een korte levertijd gegarandeerd worden. Onder het motto afspraken nakomen tegen een eerlijke prijs, leveren we inmiddels al meer dan 25 jaar vakwerk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!