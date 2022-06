Mozaïek kent door de eeuwen heen vele toepassingsmogelijkheden. Deze kunstvorm kan worden verwerkt als decoratie op een muur of plateau, of op een zelfgemaakte drie-dimensionale vorm.

De materialen die gebruikt kunnen worden zijn over het algemeen (zelfgemaakte) tegels, glas of natuursteen, in een bonte mengeling van kleuren of juist ingetogen van aard.

Sinds 1997 ben ik intensief met mozaïek bezig en heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in zelfgemaakte tegels en glas. U kunt bij mij terecht voor een uniek kunstwerk op maat, dat past bij het bedrijf of interieur. Ook restauraties/reconstructies horen tot mijn specialiteit.