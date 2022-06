ErasmusX is een ontwerpbureau met meer dan 20 jaar ervaring en

expertise in het ecologisch- ontwerpen, adviseren en bouwen. We houden ons bezig met energie, maar ook met het gezond bouwen voor u en de omgeving. Dat houdt in dat we werken met gezonde-, organische-, duurzame materialen en technieken voor een prettig woon- leefklimaat. Net als kleding moet het gebouw kunnen ademen en ventileren en passen om u een fijn- en comfortabel gevoel te geven.

ErasmusX werkt aan duurzame ecologische projecten voor bedrijven als particulier: o.a. woningbouw, woningbouwprojecten, kinderdagverblijven, yogaruimtes en mantelzorgwoningen. Daarnaast begeleidt ErasmusX aanvragen bij de gemeente voor bijvoorbeeld een bouwvergunning en/of het splitsen van een woning.

Elk gebouw krijgt bij ons een unieke vorm en uitstraling. De mens en de natuur staan centraal. ErasmusX zoekt samen met u naar biobased en duurzame oplossingen voor het gebouw als de omgeving.

De X staat hier symbool voor de vermenigvuldiging van activiteiten, zoals; samenwerking, projectondersteuning en advies.