Omdat thuis een plek is waar onze emoties en gevoelens wonen.

Van kleuradvies tot de nieuwe inrichting van een heel huis, bij Oog4stijl is niets onmogelijk. Wat er ook wordt gevraagd, misschien alleen een nieuwe eettafel of een lichtplan of wil je heel graag dat dat te gekke tv meubel op maat wordt gemaakt of misschien wil je de hele inrichting wel uitbesteden? Je bent bij mij, als interieurstylist, op de juiste plek. Heel graag help ik je om tot een spectaculair resultaat te komen waarin jij je thuis voelt. Een praktisch interieurontwerp wat helemaal bij jou past, dat heb ik voor ogen. Ik ben merk onafhankelijk, maar heb ook een netwerk van vakspecialisten die ik kan inhuren voor alle mogelijke werkzaamheden zoals schilderen, stuken en leggen van vloeren. Of misschien heb je hulp nodig om je woning verkoop klaar te maken? Ook daar kan ik je mee helpen