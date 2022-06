Olaf Weller opende in 2014 zijn studio Weller Design. Zijn visie is om hoogwaardige, unieke producten te creëren door de grenzen van kleinschalige productie methodes zoals laser snijden en 3D printen op te rekken. Vanwege zijn achtergrond in zowel werktuigbouwkunde als industrieel ontwerpen laten zijn producten een mix zien van een industriële, weerbarstige uitstraling gecombineerd met vriendelijke materialen en harmonieuze lijnen.