In de wereld van ontwerpen, architectuur & product-ontwikkeling wordt het steeds belangrijker om in totaalconcepten te denken. Dit betekent dat we niet enkel

vanuit het oogpunt van de architect een project kunnen beoordelen. Het gaat om het totale verhaal en wij zien het begeleiden en vormgeven van dit verhaal als één van onze sterke kanten. Via presentatieboeken, schetsen, maquettes en animaties voegen we sfeer en beeld toe aan de ideeën die u wilt ontwikkelen. Op deze manier kan een idee uitgroeien tot een écht product, gebouw of boek. Veel van onze projecten zijn gericht op productontwikkeling. Hierin is architectuur niet iets wat op één locatie gerealiseerd wordt, maar juist een toepasbare oplossing voor een specifiek probleem op elke locatie waar vraag is. Deze vraaggestuurde architectuur geeft ons de kans unieke concepten te realiseren. De Trek-in, de nieuwe duurzame trekkershut van Stichting Natuurkampeerterreinen, is hier een voorbeeld van.