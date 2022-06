Met wereldwijd meer dan 3.500 medewerkers behoort de Viega Groep tot de belangrijkste producenten van installatietechniek. De producten worden op 4 locaties in Duitsland vervaardigd; speciale oplossing voor de Noord-Amerikaanse markt in McPherson (VS). Door de focus en kernactiviteiten te richten op de installatietechniek wordt een constante groei mogelijk. Naast buisleidingsystemen behoren voorwand- en afvoertechniek tot het productenprogramma. Het assortiment omvat circa 17.000 artikelen die nagenoeg overal worden toegepast: in de gebouwentechniek, de utiliteit alsook in industriële installaties en de scheepsbouw. De groep werd in 1899 opgericht in Attendorn (Duitsland). Al in de 60-er jaren werd een start gemaakt met internationalisatie. Tegenwoordig worden producten van Viega wereldwijd toegepast. De distributie verloopt grotendeels via eigen verkoopkantoren in de verschillende landen.