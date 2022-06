K.A.S. transformeert gebouwen en stukjes stad, op een duurzame manier en door partijen en schaalniveaus te verbinden.

Wij werken voor zowel particulieren als business to business, maatwerk en luisteren naar de specifieke vragen en inspelen op de locatie, van haalbaarheidsstudies tot volledig ontwerp en stedebouwkundige plannen en -strategieën.

K.A.S. is een bureau voor architectuur en stedebouw, heeft een passie voor de samenhang tussen gebouw en omgeving en gelooft in het maken van een toekomstbestendige omgeving. Het beter gebruiken van de ruimte die we hebben en duurzame maatregelen inzetten.Wij opereren op verschillende schaalniveaus (interieur, architectuur, stedebouw en openbare ruimte). Opdrachten benaderen wij bij voorkeur als één samenhangend geheel, alles is verbonden met elkaar en wij zijn juist goed in het integraal benaderen van projecten en het verbinden van de verschillende schaalniveaus.

Voel u vrij om te vragen naar de mogelijkheden en om mee te denken in een eerste vrijblijvend overleg.