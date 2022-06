BINDD is een concept waarbij eigenheid centraal staat. Massaproductie is er in

overvloed, maar echt uniek vaak moeilijk vindbaar. Marzena Rusyn de oprichtster van BINDD heeft vaak de neiging om een product bij aankoop te veranderen: “Want ik wil juist datgene hebben wat helemaal bij mij past en niemand anders heeft.”

Om ook voor anderen de mogelijkheid te creëren hun eigen wensen te (laten) vertalen naar een persoonlijke vormgeving is BINDD ontstaan.

Door toepassingen van verschillende materialen, patronen, technieken en door haar klanten te betrekken bij het ontwerp ontstaat er iets EIGENS en UNIEKS.